اليابان للصين: للتعامل مع خطة تصريف مياه فوكوشيما "بطريقة علمية"

دعت اليابان الصين إلى التعامل مع خطة تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية بطريقة علمية، وذلك في اجتماع بين وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي اليوم الجمعة.

وانتقدت الصين خطة اليابان لتصريف أكثر من مليون طن من المياه من محطة فوكوشيما المعطلة اعتبارا من هذا الصيف.

والتقى المسؤولان على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية.

وقال هاياشي إن طوكيو مستعدة للتواصل مع الصين من منظور علمي بشأن تصريف المياه، بحسب البيان.

وتقول الحكومة اليابانية إن المياه تمت معالجتها لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، وهو نظير للهيدروجين يصعب فصله عن الماء. وسيجري تخفيف المياه المعالجة لتحتوي على مستويات من التريتيوم أقل بكثير من تلك المعتمدة دوليا قبل تصريفها في المحيط الهادي.

ودافع هاياشي عن الخطة في اجتماع لآسيان أمس الخميس قائلًا إن تصريف المياه سيجري وفقًا للمعايير الدولية. وقال إن بكين تطلق “مزاعم لا تستند إلى أدلة علمية”، حسبما جاء في بيان الخارجية اليابانية.

كما توترت العلاقات بين البلدين مع إصرار الصين على طموحاتها البحرية في المنطقة، وهو ما تطرق إليه هاياشي خلال اجتماعه مع وانغ.

وذكر البيان أن هاياشي “عبّر عن قلقه الشديد إزاء النشاط العسكري المتزايد للصين قرب اليابان”، وكذلك التعاون العسكري الصيني مع روسيا.