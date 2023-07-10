اليابان.. مقتل امرأة في انهيارات أرضية

تسبب هطول أمطار غزيرة على جنوب غرب اليابان في حدوث انهيارات أرضية أدت إلى مقتل امرأة وفقدان ثلاثة أشخاص آخرين، وحثت السلطات عشرات الآلاف على مغادرة ديارهم خشية وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية والفيضانات.

واليابان هي أحدث دولة تتعرض لأمطار غزيرة غير معتادة شهدتها مناطق مختلفة في العالم في الأيام الماضية، مما أثار مخاوف جديدة إزاء وتيرة تغير المناخ.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن امرأة في السبعينيات من عمرها لقيت حتفها عندما تعرض منزلها بمقاطعة فوكوكا لانهيار أرضي، بينما فُقد ثلاثة أشخاص بعدما ضرب انهيار أرضي منزلين في مقاطعة ساجا.

وأصدرت السلطات تحذيرا من الدرجة القصوى من هطول أمطار غزيرة في مناطق بمقاطعتي فوكوكا وأويتا في جزيرة كيوشو.

وقالت وزارة الأراضي إن مياه ثمانية أنهار على الأقل فاضت على ضفافها، ووقعت عشرات الانهيارات الطينية في منطقة سبق أن شهدت أمطارا غزيرة أودت بحياة العشرات في يوليو تموز 2017.

وذكرت وسائل إعلام أن السلطات حثت عشرات الآلاف من السكان على مغادرة المناطق المعرضة لخطر وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية والفيضانات.