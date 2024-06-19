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اليابان.. نمو الصادرات 13.5% على أساس سنوي في مايو

منذ ساعتين
خريطة اليابان

خريطة اليابان

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أظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية الأربعاء أن صادرات البلاد ارتفعت 13.5 بالمئة على أساس سنوي في مايو\أيار، وهي زيادة للشهر السادس على التوالي.

تتماشى الزيادة في الصادرات إلى حد كبير مع زيادة 13 بالمئة توقعها اقتصاديون في استطلاع رأي أجرته رويترز.

وأظهرت البيانات أن الواردات زادت 9.5 بالمئة في مايو أيار مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وذلك مقابل زيادة 10.4 بالمئة توقعها الاقتصاديون.

وفيما قالت وزارة المالية أيضاً في وقت سابق إن واردات البلاد من النفط الخام التي تم التخليص الجمركي لها تراجعت 8.5 بالمئة في مايو\أيار بالمقارنة مع مستواها في الشهر نفسه قبل عام.

وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت 2.17 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 4.872 مليون طن الشهر الماضي بارتفاع 5.6 بالمئة على أساس سنوي.

وأفادت البيانات بتقلص واردات الفحم الحراري المستخدم لتوليد الكهرباء 1.5 بالمئة في مايو\أيار إلى 6.095 مليون طن.

    المصدر :
  • رويترز

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