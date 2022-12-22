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اليابان وأرامكو تمددان اتفاقا لتخزين النفط الخام

منذ 50 دقيقة
شركة أرامكو السعودية

شركة أرامكو السعودية

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قالت المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن “جوجميك”، الخميس، إنها جددت اتفاقا مع أرامكو السعودية لتخزين النفط الخام في جزيرة أوكيناوا لثلاث سنوات أخرى.

وأضافت في بيان أنه بموجب الاتفاقية، تقوم المؤسسة بتأجير 13 خزانا في الجزيرة الواقعة جنوب غربي البر الرئيسي لشركة أرامكو، مما يسمح للشركة السعودية العملاقة بتخزين نحو 1.3 مليون كيلولتر من النفط الخام على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وفي مقابل توفير مساحة تخزين مجانية لأرامكو، تحصل اليابان على أولوية في المطالبة بمخزونات النفط في حالات الطوارئ. و بدأ سريان عقد إيجار الخزانات منذ عام 2010، ويتم تجديده كل ثلاث سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

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