اليابان وأمريكا تتطلعان لعقد قمة في 20 سبتمبر

ذكرت وكالة كيودو للأنباء اليوم السبت أن الولايات المتحدة واليابان ترتبان لقمة بين رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن في نيويورك في 20 سبتمبر أيلول تقريبا لمناقشة قضايا الأمن في شرق آسيا.

وسيكون الضغط الصيني على تايوان وتهديدات كوريا الشمالية النووية والغزو الروسي لأوكرانيا ضمن القضايا التي ستطرح للنقاش. وقالت كيودو نقلا عن مصادر بالحكومتين أنه من المرجح أن تعقد القمة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما من المرجح أن يحضر كيشيدا جنازة الملكة إليزابيث الثانية في بريطانيا جنبا إلى جنب مع الإمبراطور ناروهيتو قبل زيارة الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته قناة أساهي التلفزيونية اليوم السبت. وقال الرئيس بايدن إنه سيحضر أيضا جنازة الملكة.

ومع تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن تكون اليابان في موقع صعب بين قوتين عالميتين كلاهما شريك تجاري رئيسي.

غير أن الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة تنتقد صراحة وبشكل متزايد التوسع البحري للصين والتعزيزات العسكرية، واحتجت علنا على تواجد سفن صينية حول جزر صغيرة متنازع عليها.