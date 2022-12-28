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اليابان وأمريكا ترتبان لعقد اجتماع قمة في واشنطن في 13 يناير

منذ 10 دقائق
علما اليابان وأمريكا

علما اليابان وأمريكا

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ذكرت صحيفة يوميوري الأربعاء أن الولايات المتحدة واليابان بدأتا ترتيبات لعقد اجتماع قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في واشنطن في 13 يناير\كانون الثاني.

ونقلت الصحيفة اليومية عن عدد من المصادر التي لم تسمها في الحكومة اليابانية أن كيشيدا يعتزم مناقشة السياسة الأمنية الجديدة لليابان التي جرى تعديلها هذا الشهر، لتكشف عن أكبر تعزيز عسكري للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وسيكون اجتماع يناير\كانون الثاني أول قمة لكيشيدا في البيت الأبيض منذ توليه منصبه في العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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