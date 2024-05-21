اليابان والسعودية تناقشان التعاون في مجالي الطاقة والتصنيع

عقدت اليابان والسعودية اليوم الثلاثاء 21 أيار/مايو 2024، منتدى أعمال ثنائيا في طوكيو لمناقشة تعزيز التعاون في الطاقة وقطاعات أخرى، رغم غياب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأرجأ ولي العهد السعودي على نحو مفاجئ أمس الاثنين زيارة إلى اليابان كانت مقررة من 20 إلى 23 مايو أيار بسبب مشكلة صحية لدى الملك سلمان. وكان من المقرر أن يلتقي ولي العهد بإمبراطور اليابان ناروهيتو ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

والتقى وزير الصناعة الياباني كين سايتو خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 بمسؤولين سعوديين من بينهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الاستثمار خالد الفالح فضلا عن ممثلين لشركات سعودية.

وقال سايتو خلال المنتدى “السعودية هي أكبر مورد للنفط الخام لليابان وواحدة من أهم الشركاء فيما يتعلق بأمن الطاقة”.

وفي إطار السعي لتعميق العلاقات بينهما وقع الجانبان اليوم الثلاثاء أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع والأنشطة المالية.

وذكرت الشركة السعودية لشراء الطاقة أنها وقعت مع كونسورتيوم تقوده شركة ماروبيني اليابانية اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح الذي تبلغ قدرته 600 ميجاوات ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح الذي تبلغ قدرته 500 ميجاوات.