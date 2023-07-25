اليابان والصين تستأنفان الاجتماعات مع كوريا الجنوبية

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، الثلاثاء، إن اليابان والصين اتفقتا على استئناف المحادثات الثلاثية رفيعة المستوى مع كوريا الجنوبية بمشاركة قيادات الدول الثلاث وكبار الدبلوماسيين.

وفي حديثه بمؤتمر صحفي دوري، قال هاياشي إنه وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي اتفقا على ذلك على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بإندونيسيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولم ينعقد اجتماع قمة ثلاثي منذ ديسمبر كانون الأول 2019 بسبب توتر دبلوماسي بين اليابان وكوريا الجنوبية تراجعت حدته منذ ذلك الحين.

وقال هاياشي للصحفيين “إن الاجتماع أمر بناء للغاية بالنسبة لقادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية، الدول التي تتقاسم مسؤولية كبيرة تجاه سلام المنطقة وازدهارها” لمناقشة التعاون وقضايا أخرى.

ويساور حليفتي الولايات المتحدة اليابان وكوريا الجنوبية قلق من تزايد التحركات العسكرية الصينية وتنامي التوتر بين بكين وواشنطن بشأن مجموعة من القضايا منها التجارة وتايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.