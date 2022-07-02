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اليكم الحصيلة الأولية لضحايا زلزال جنوب إيران

منذ 41 دقيقة
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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قُتل 5 أشخاص على الأقلّ وأصيب 19 بجروح إثر 3 زلازل تجاوزت شدّتها 6 درجات ضربت جنوب إيران، فجر السبت، حسب حصيلة أولية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وذكرت الوكالة أنّ “3 زلازل بقوّة 6.1 و6.1 و6.3 (على مقياس) ريختر ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب إيران فجر السبت”.

ونقلت الوكالة عن محافظ هرمزجان، مهدي دوستي، قوله إنّ “الزلازل القويّة والعشرات من التوابع الزلزاليّة أدّت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير”.

وأوضح أنّ “غالبيّة الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمّرت الزلازل معظم منازلها”.

وكان المركز الأميركي للمسح الجيولوجي ذكر في وقتٍ سابق أنّ زلزالاً ضرب منطقة تقع على بُعد 100 كيلومتر جنوب غربي ميناء بندر عباس.

وفي نوفمبر 2021 قُتِل شخص بعدما ضرب زلزالان تفوق قوّتهما 6 درجات على مقياس ريختر محافظة هرمزجان.

وتقع إيران، التي تمتدّ على أكثر من 1.6 مليون كلم مربّع ويقطنها زهاء 83 مليون نسمة، فوق كثير من الصفائح التكتونيّة الرئيسة ويعبر في أراضيها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية، ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

ويعود الزلزال الأكثر فتكا خلال العقود الثلاثة الماضية الى عام 1990، حين لقي 40 ألف شخص مصرعهم وجرح 300 ألف وشرّد نصف مليون آخرين جراء زلزال بقوة 7.3 درجات ضرب شمال البلاد.

وفي 2003، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات محافظة كرمان (جنوب شرق) ودمّر مدينة بم القديمة – بما فيها القلعة الشهيرة المبنية بالطوب الليّن – وقتل 31 ألف شخص على الأقلّ.

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