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اليوم الاخير من تبادل السجناء في اليمن.. اليكم تفاصيله

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2023 1:02 مساءً
اليوم الاخير من عملية تبادل الاسرى في اليمن- "رويترز"

اليوم الاخير من عملية تبادل الاسرى في اليمن- "رويترز"

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في اليوم الثالث والاخير من عمليات تبادل سجناء بين طرفي النزاع في البمن، أقلعت طائرة من صنعاء تنقل 42 أسيرا من القوات الحكومية إلى مدينة مأرب، آخر معقل للسلطة في شمال اليمن، بالتزامن مع إقلاع طائرة من مأرب تحمل على متنها 48 سجينًا حوثيًا باتجاه العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان لوكالة فرانس برس، إن “أول رحلة من مأرب وأول رحلة من صنعاء “اليوم الأحد 16\4\2023″ أقلعتا”.

وأوضحت أن “48 محتجزًا سابقًا موجودون على متن الرحلة من مأرب إلى صنعاء، و42 على متن الرحلة من صنعاء إلى مأرب”.

وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشرف على العملية، من المقرّر أن تنقل ثلاث طائرات إضافية اليوم أسرى آخرين، بعدما تم تبادل 318 أسيرا، الجمعة، ونحو 350 من الحوثيين و16 سعوديا و3 سودانيين يقاتلون في صفوف التحالف بقيادة السعودية، السبت.

وكان الحوثيون والحكومة توصّلوا خلال مفاوضات عقدت في برن الشهر الماضي إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً. وبموجب الاتفاق، يُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، بينهم سعوديون وسودانيون، في مقابل 706 معتقلين لدى القوات الحكومية.

وتأتي عملية التبادل الواسعة في خضم مساعٍ دبلوماسية لترسيخ هدنة طويلة الأمد في اليمن.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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