اليمن.. التحالف يعلن مقتل 30 حوثياً في غارات جوية بمحافظة حجة

أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت، عن مقتل أكثر من 30 عنصراً من مليشيات الحوثي الإرهابية، في غارات استهدفت أوكار الانقلابيين في حجة اليمنية.

وواصلت مقاتلات التحالف العربي لليوم الـ3 على التوالي إسناد الجيش اليمني في التصدي لأكبر هجوم تشنه مليشيات الحوثي على مديريات “حرض” و”عبس” و”حيران” في محافظة حجة، شمالي غربي البلاد.

وقال الجيش اليمني، إن مقاتلات التحالف نفذت 6 عمليات استهداف آليات وعناصر مليشيات الحوثي شرق “جبل الحصنين” جنوبي مديرية حرض وأخرى شمال مديرية عبس، وامتدت إلى شرق مديرية حيران في المحافظة الساحلية الحدودية مع السعودية.

وأسفرت الضربات عن دك تجمعات تقدر بأكثر من 30 عنصرا حوثيا فضلا عن تدمير دوريات عسكرية كانت تقل تعزيزات بشرية للمليشيات سقط جميعهم قتلى وجرحى، طبقا لبيان حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه.

كما أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني إسقاط طائرتين بدون طيار لمليشيات الحوثي من نوع “قاصف” الإيرانية في أجواء المناطق المحررة شمالي محافظة حجة.

كما دكت مدفعية الجيش اليمني تجمعات للمليشيات الحوثية ومدفع “هاون” على نفس الجبهة.

وخلال الـ48 ساعة الماضية أسقط الجيش اليمني أكثر من 12 طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي في أجواء ذات المحافظة في أعقاب هجوم جوي غير مسبوق تشنه المليشيات الحوثية على المناطق المحررة، وفقا لذات المصدر.

ونشرت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني صورا طالعتها “العين الإخبارية”، تظهر استعادة عشرات الأسلحة الخفيفة والمدافع الرشاشة المتوسطة عقب تقهقر عناصر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وصعدت مليشيات الحوثي عسكريا استباقا للحراك الأممي، فيما يحاول الجيش اليمني الحفاظ على مكاسبه العسكرية بإسناد من مقاتلات التحالف.

كما تأتي عقب تحرير قوات العمالقة الشهر الماضي محافظة شبوة بالكامل، وتحرير مديرية حريب في مأرب من قبضة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، وتغير المعادلة العسكرية على أرض المعركة.