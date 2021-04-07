اليمن.. الحكومة تطلق مبادرة لتبادل الأسرى مع الحوثي بمناسبة رمضان

أكد الفريق الحكومي اليمني المفاوض المعني بشؤون الأسرى، الثلاثاء، عى استعداده لعقد صفقة تبادل مع ميليشيات الحوثيين، تشمل جميع أسرى الجانبين، بمناسبة قدوم شهر رمضان.

وقال رئيس الفريق الحكومي، هادي هيج، على تويتر، ”نعلن جاهزيتنا للقيام بصفقة الكل مقابل الكل بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك“.

وأكد رئيس الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى، هادي هيج، أن ما أعلنه على تويتر هو ”مبادرة منا، وهي تفعيل لما وقعنا عليه مسبقا في مشاورات ستوكهولم التي رعتها الأمم المتحدة“.

وبشأن تفاعل ميليشيات الحوثيين مع هذه المبادرة، أكد هيج أنهم لم يتلقوا أي رد بشأنها حتى الآن.

وكان القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي، قد دعا يوم الاثنين الماضي، في تغريدة على تويتر، إلى تبادل كامل للأسرى.

وقال إن ”هذا ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة أو المطالبة بأقارب كبار المرتزقة على حساب الآخرين. يجب النظر للجميع بتساوٍ في الحل“.

من جهته، اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن تصريحات ميليشيات الحوثيين بشأن تبادل كامل للأسرى ”حديث للاستهلاك السياسي والإعلامي وتضليل أهالي أسراها لدى الجيش الوطني بأنها تبذل جهودا لاستعادتهم، بينما الحقيقية أنها لا تبذل أي جهد يذكر، وتصر في جولات الحوار على التفاوض على أسماء تنحدر من أسر ومناطق محددة“.