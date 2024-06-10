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اليمن.. الحوثيون يكشفون عن اعتقال شبكة تجسس مرتبطة بـ CIA والموساد

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 10 - يونيو - 2024 10:04 مساءً
رئيس جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي عبد الحكيم الخيواني

رئيس جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي عبد الحكيم الخيواني

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ألقى جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، اليوم الاثنين، القبض على وصفها بـ “شبكة تجسس أميركية إسرائيلية، مزودة بتقنيات وأجهزة تمكنها من العمل السري”.

وقال رئيس جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة عبد الحكيم الخيواني إن “عناصر الشبكة نفذت أدوارا تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود”.

وأضاف أن شبكة التجسس التي تم اعتقالها في اليمن مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

وتابع “بعد خروج السفارة الأميركية من صنعاء عام 2015، استمرت عناصر الشبكة التجسسية بتنفيذ أجنداتها التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية”.

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، عن احتجاز الحوثيين 11 من موظفيها العاملين في اليمن، داعية إلى الإفراج غير المشروط عنهم.

والسبت، أعربت وزارة الخارجية اليمنية -في بيان- عن إدانتها “الشديدة لاختطاف الحوثيين العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء”.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.

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    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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