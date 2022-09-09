اليمن.. القبض على أحد أخطر عناصر تنظيم القاعدة بعد فراره من السجن

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الخميس، القبض على أحد أخطر عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، بعد نحو خمسة أشهر من فراره إلى جانب 9 سجناء آخرين بعضهم على علاقة بالتنظيم الإرهابي من سجن عسكري في سيئون بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية في بيان، إن سلطات الأمن في وادي حضرموت ألقت القبض على فهد الضمر، أحد عناصر القاعدة الفارين من سجن المنطقة العسكرية الأولى في شهر رمضان الماضي.

وأوضح البيان أنه تم القبض على الضمر في أحد الحواجز الأمنية التي تم نصبها بشكل مفاجئ في وادي حضرموت.

وأشاد وزير الداخلية اليمني، إبراهيم حيدان باليقظة الأمنية للأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت والتي تكللت بالقبض على الإرهابي فهد الضمر الذي يعتبر أحد أخطر عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأكد وزير الداخلية على “مواصلة الجهود للوصول إلى بقية العناصر الفارة من وجه العدالة”، ووجه بمكافأة أفراد النقطة الأمنية التي ألقت القبض على الإرهابي فهد الضمر.