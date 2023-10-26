اليمن.. قتيلان و40 مصابا وآلاف النازحين جراء "الإعصار تيج"

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) (الأربعاء 25-10-2023) إن الإعصار تيج الذي ضرب عددا من المحافظات في جنوب وشرق اليمن في الآونة الأخيرة تسبب في مقتل اثنين وإصابة 40 شخصا مع إجبار أكثر من 13 ألفا على النزوح، أغلبهم أطفال، وتضرر مئات المنازل.

وبحسب بيان مقتضب لليونيسف على منصة إكس، كانت محافظة المهرة شرق البلاد الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان الأكثر تضررا جراء الإعصار إذ سقط قتيلان وأصيب 40 آخرون، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 11900 بينهم 6188 طفلا.

وأشارت إلى أن الإعصار تسبب في نزوح 1400 بينهم 728 طفلا في محافظة حضرموت، فيما ألحق أضرارا بما يصل إلى 500 منزل في أرخبيل سقطرى على المحيط الهندي.

في غضون ذلك ، قالت السلطات المحلية وسكان إن مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت تعرضت اليوم الأربعاء لأضرار كبيرة من الإعصار تيج. وتقطعت السبل بالأهالي نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة كما تدمرت منازل.

وقال محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي إنه لم يسقط قتلى جراء الإعصار حتى الآن.