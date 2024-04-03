اليمن.. المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يدعو إلى حل دبلوماسي في البلاد

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، اليوم الأربعاء إن تصنيف جماعة الحوثي اليمنية جماعة إرهابية يضع “ضغوطا إضافية” على الجماعة المتحالفة مع إيران وربما يثنيها عن شن هجمات على السفن، لكن في نهاية المطاف لا بد من التوصل إلى حل دبلوماسي.

ويهاجم الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية وأغلب المناطق المكتظة بالسكان، حركة الشحن الدولية في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين، ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تنفيذ هجمات انتقامية منذ فبراير شباط.

وأوضح ليندركينغ أن هدف الهجمات هو تدمير قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن.

وقال بعد عقد اجتماعات في السعودية وعُمان إن هجمات الحوثيين تقوّض التقدم المحرز في عملية السلام في الصراع اليمني الأشمل.

وتابع “نفضل الحل الدبلوماسي، نعلم أنه لا يوجد حل عسكري”.

وأردف أن توسط السعودية بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا “يمنحنا بعض الأمل في أنه يمكننا استغلال هذه اللحظة لتجاوز التوتر الحالي”.

وأشار ليندركينغ إلى تراجع عدد السفن التي بوسعها أن ترسو في ميناء الحديدة اليمني بنسبة 15 بالمئة، وهو ما يعرقل المساعدات الإنسانية.