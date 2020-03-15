اليمن.. تعليق الرحلات الجوية بكافة المطارات لمدة أسبوعين

أقرت الحكومة اليمنية الشرعية، في اجتماع طارئ، مساء السبت، عددا من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

حيث أقرت تعليق الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات اليمنية، ولمدة أسبوعين ابتداء من يوم الثلاثاء، باستثناء الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الإغاثية.

كما أقر الاجتماع الحكومي، إغلاق المنافذ البرية، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري.

وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة في الموانئ البحرية واتخاذ كل ما من شأنه خضوع العاملين في سفن النقل للإجراءات والفحوصات اللازمة.

مليار ريال يمني كموازنة طارئة

واعتمد الاجتماع تخصيص مليار ريال يمني كموازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي وتمكينه من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية البلاد من وصول وباء كورونا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ووجهت الحكومة بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والخاصة، لمدة أسبوع بشكل مبدئي، وشددت على ضرورة التعاطي بجدية وبمسؤولية مع هذا الوباء العالمي، باعتباره موضوعا إنسانيا يتطلب تضافر جهود الجميع بعيدا عن أية حسابات.

وأشادت الحكومة اليمنية، بالتفاعل الكبير من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة وباء كورونا، وشددت على المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية لدعم جهود الحكومة في هذا الجانب.

وتطرق وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، خلال الاجتماع إلى سير العمل في تجهيز المحاجر الصحية وتزويد المنافذ البرية والبحرية والجوية بأجهزة الفحص بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد باعوم، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة حتى الآن بوباء كورونا في اليمن، مشيرا إلى إنه تم إخضاع جميع الواصلين إلى منافذ البلاد المختلفة للفحوصات الإجرائية للتحقق من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، منذ الإعلان عالميا عن تفشي الوباء.