اليمن: رفع حظر السلاح عن إيران “سيشعل المنطقة”

حذر اليمن، الأحد، من خطورة رفع قرار حظر السلاح المفروض على إيران الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم .

وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية، أن “تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني عن انتهاء حظر السلاح، ونوايا بيعه لمن يريد، بالتزامن مع تصريحات عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أبو الفضل حسن بيكي عن نية لبيع الأسلحة لمليشيا الحوثي، يعد مؤشرا خطيرا عن التوجهات الإيرانية لتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة”.

وأشار الإرياني إلى أن “هذا الإعلان الرسمي تأكيد واضح على نوايا النظام الإيراني إرسال الأسلحة وتصدير الخبرات والتكنولوجيا بشكل علني لمليشيا الحوثي، بعد تورطها لأعوام في إدارة أنشطة التهريب، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيا، وتحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي”.

ولفت إلى أن “تبعات ذلك خطيرة، وأن أي خطوات إيرانية لتصدير السلاح لمليشيا الحوثي على تصعيد وتيرة الصراع وتقويض الحلول السياسية للأزمة اليمنية، وتنامي الأنشطة التخريبية والإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وحركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية”.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للقيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف السياسات التخريبية الإيرانية في اليمن والمنطقة.

وطالب بتمديد حظر التسلح الإيراني، ووقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه إيران لمليشيا الحوثي تنفيذا لقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار رقم 2216.