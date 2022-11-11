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اليمن.. ضبط سفينة إيرانية تحمل مخدرات شرق البلاد

منذ 38 دقيقة
ميناء حديبو بمحافظة أرخبيل سقطرى.

ميناء حديبو بمحافظة أرخبيل سقطرى.

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بعد معلومات دقيقة، أعلنت السلطات الأمنية في محافظة المهرة شرق اليمن، ضبط سفينة إيرانية تحمل مواد مخدرة، في ميناء حديبو بمحافظة أرخبيل سقطرى.

وأوضح المركز الإعلامي للمحافظة أن ضبط السفينة تم من قبل قوات خفر السواحل في أرخبيل سقطرى بعد التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن اليمنية والبحرية الأميركية.

كما أضاف “أن إدارة البحث بالمهرة تسلمت في وقت سابق ثلاثة بحارة يمنيين، أنقذتهم البحرية الأميركية إثر تعرض قاربهم للاحتراق في عرض البحر.، لتكشف التحقيقات مع البحارة الثلاثة لاحقا أن تلك السفينة المحملة بالمخدرات موجودة في ميناء حيدبو بسقطرى”.

فتم ضبطها والتحفظ عليها في حديبو لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أنه لطالما أكدت الحكومة اليمنية أن إيران تحاول دون كلل إغراق الأراضي اليمنية بالمخدرات ضمن استراتيجيتها للفتك باليمنيين، والعبث بأمن واستقرار المنطقة.

فخلال الفترة الماضية شهدت تجارة المخدرات تدفقاً كبيراً عبر طرق التهريب إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

فيما تمكنت قوات الأمن اليمنية من ضبط عشرات الشحنات في محافظات عديدة.

    المصدر :
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