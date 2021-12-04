اليمن.. ضربات جوية للتحالف على أهداف حوثية في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ليلة السبت، عن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة تابعة للحوثيين في صنعاء.

وقال التحالف إنه دمر منصة إطلاق صواريخ باليستية مع مجموعة من الخبراء جنوب العاصمة اليمنية، بالإضافة لورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيّرات.

وطالب التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشنت مقاتلات التحالف شنت غارات على مناطق قرب مطار صنعاء، وأن تحليق المقاتلات مستمر.

وأشار إلى أن التحالف نفذ غارتين على الكلية الحربية وغارة على مطار صنعاء.

وأودت الحرب المستمرة بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم قرابة 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، بحسب الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات هذا النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ 2015 يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.