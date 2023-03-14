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اليمن.. عدن على شفا أن تغرق في الظلام

منذ 7 دقائق
مدينة عدن

مدينة عدن

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حذرت مؤسسة الكهرباء الحكومية في عدن بجنوب اليمن مساء اليوم الثلاثاء من أن المدينة الساحلية المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد على شفا الدخول في ظلام دامس بسبب قرب نفاد وقود محطات توليد الكهرباء.

وذكرت المؤسسة في بيان اطلعت عليه رويترز أن توربين توليد محطة بترومسيلة الرئيسية خرج عن الخدمة مساء اليوم الثلاثاء جراء نفاد الوقود الخام فيما بدأت المحطات الاخرى فعليا في خفض التوليد للحد الأدنى بعد أن أوشك مخزونها من مادتي الديزل والمازوت على النفاد في حين لم تتلق دفعات وقود جديدة لتأمين استمرار الخدمة.

ودعت مؤسسة الكهرباء المجلس الرئاسي والحكومة إلى سرعة التدخل لتأمين وقود محطات الكهرباء ومراعاة قرب حلول شهر رمضان إذ تسعى المؤسسة لتحقيق استقرار التيار الكهربائي الذي كان قد شهد تحسنا خلال الأسبوع المنصرم.

وأكدت أن عدم توفر الوقود بات يهدد بدخول المدينة في ظلام دامس.

وتعاني مدينة عدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، منذ سنوات من تردي الخدمات العامة خصوصا الكهرباء.

    المصدر :
  • رويترز

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