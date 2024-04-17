اليمن.. غرق شخص جراء سيول تضرب حضرموت وتعليق الدراسة

هطلت أمطار غزيرة على محافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن اليوم الأربعاء مما تسبب بسيول وفيضانات ببعض المناطق نتيجة منخفض جوي يضرب جنوب الجزيرة العربية.

وقال مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي إن شابا لقي حتفه غرقا مساء الأربعاء في المكلا عاصمة حضرموت جراء السيول.

وأكدت مصادر لرويترز أن المكلا الواقعة على بحر العرب، تشهد حاليا أمطارا غزيرة وفيضانات مصحوبة برياح شديدة وارتفاعا لأمواج البحر.

وقالت إن الأمطار تسببت بأضرار فادحة في البنية التحتية والممتلكات وأغرقت عدة مناطق وجرفت عشرات السيارات وقطعت خطوط الطرق الرئيسية بين الساحل ووادي حضرموت والمناطق الشرقية، إضافة إلى الطريق الدولي مع سلطنة عمان.

وتسببت الأمطار في انقطاع الكهرباء منذ ظهر الأربعاء بشكل كامل عن المكلا حتى المساء، كما غمرت عدة وديان ومساحات من الأراضي الزراعية بالمحافظة الجنوبية.

وأمر محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي بتعليق الدراسة في مدارس التعليم العام “الأساسي والثانوي” الحكومية والأهلية والخاصة والتعليم الجامعي ومعاهد التعليم الفني والمهني في عموم حضرموت غدا الخميس.

وقالت مصادر محلية وسكان إن بعض مناطق محافظة المهرة بشرق اليمن على الحدود مع سلطنة عمان تشهد أمطارا أيضا.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أمس الثلاثاء من خطر الفيضانات الشديدة في المناطق المنخفضة من اليمن، خاصة في محافظتي حضرموت والمهرة، خلال النصف الثاني من أبريل نيسان الجاري.

وقالت المنظمة في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية إن

الأمطار الغزيرة ستشمل أجزاء من المنطقة الغربية لمحافظة المهرة، والمناطق الوسطى لحضرموت.