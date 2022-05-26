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اليمن.. قتلى وجرحى بانفجار قنبلة يدوية في عدن

26 - مايو - 2022
انفجار في اليمن- أرشيفية

انفجار في اليمن- أرشيفية

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قتل نحو 5 أشخاص وأصيب أكثر من 20، الخميس، إثر انفجار قنبلة يدوية في سوق شعبي وسط العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

ووقع الانفجار في سوق شعبي بمديرية الشيخ عثمان وسط عدن في وقت كان السوق يكتظ بالباعة والمئات من مرتاديه.

وقال شهود عيان، إن قنبلة يدوية سقطت من أحد الأشخاص في سوق بيع الأسماك في الشيخ عثمان في ذروة التسوق قبل أن تنفجر وتودي بحياته إلى جانب عشرات الضحايا آخرين.

وفي حصيلة أولية قال مصدر طبي إن 5 قتلى بينهم طفل على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون تم إسعافهم إلى مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن.
وتضم الشيخ عثمان كبرى الأسواق الشعبية في العاصمة المؤقتة عدن وتعد وجهة لآلاف السكان لشراء حاجياتهم اليومية خصوصا الأسماك وسوق آخر لبيع الملابس.

وتعد الحادثة هي الأولى في سوق شعبي في عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها مقرا مؤقتا وتنتشر فيها عشرات الأسواق، وباتت في الآونة الأخيرة ملجأ لليمنيين الفارين من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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