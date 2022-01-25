اليمن.. قوات العمالقة تسيطر على مديرية حريب في مأرب

أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية، الثلاثاء، استعادة السيطرة على مديرية حريب بمحافظة مأرب، الغنية بالنفط، من المتمردين الحوثيين الذين يشنون حملة شرسة للسيطرة على مركز المنطقة الاستراتيجية، آخر معاقل السلطة في الشمال.

وقالت قوات “ألوية العمالقة ” في بيان “تم بحمدالله يوم الاثنين 24 يناير تحرير مركز مديرية حريب المتداخلة مع مديرية عين” في محافظة شبوة المجاورة.

وأضافت أن استعادة السيطرة على المديرية يسمح بـ”تأمين مديرية عين بشكل خاص ومحافظة شبوة بشكل عام”، موجّهة الشكر للتحالف “على إسنادهم لعملياتنا في شبوة والتي تكللت بالنجاح الكامل”.

في العاشر من يناير، أعلنت “ألوية العمالقة” استعادة السيطرة على محافظة شبوة الغنية بالنفط، في ضربة عسكرية للحوثيين الساعين للسيطرة على مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، لوضع يدهم على كامل الشمال اليمني.

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 التحالف العسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

وتأسّست “ألوية العمالقة” في أواخر العام 2015 بمنطقة الساحل الغربي، وتضم 15 ألف مقاتل على الأقل، وهي مدعومة إماراتيا. وقد دفعت خسارة الحوثيين لشبوة المتمردين لمهاجمة الإمارات بصواريخ بالستية.

والإمارات عضو رئيسي في التحالف رغم سحبها غالبية قواتها منه في 2019. وتعرضت لأول اعتداء مؤكد من الحوثيين على أراضيها في 17 من يناير عندما استهدفت طائرات مسيّرة وصواريخ أبوظبي، موقعة ثلاثة قتلى. وغالبا ما يستهدف الحوثيون الأراضي السعودية بهجمات صاروخية.

وكثّف التحالف بعد استهداف الإمارات غاراته الجوية على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وأوقع دمارا.

وأعلنت الإمارات، الاثنين، اعتراض صاروخين بالستيين في أجوائها قالت إن المتمردين الحوثيين أطلقوهما باتجاه أراضيها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الحكومية عن وزارة الدفاع.

وأشارت الوزارة الى أن تدمير الصاروخين لم ينجم عنه “خسائر بشرية”، وأنّ “بقايا الصواريخ البالستية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي”.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت مساء الأحد، إصابة شخصين إثر سقوط صاروخ بالستي أطلقه المتمردون على جازان في جنوب المملكة. وفي وقت لاحق، قال التحالف إنّ الدفاعات السعودية دمّرت “صاروخا بالستيا أُطلق باتجاه ظهران” في جنوب المملكة.