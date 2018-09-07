اليمن .. مشاورات جنيف معلقة بسبب تمنّع الحوثيين

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أعلن مكتبُ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن اليوم الجمعة لن يشهد انعقاد أي اجتماعات حول اليمن في جنيف.

وبحسب مراسل “العربية” فإن الوفد الحكومي اليمني قرر البقاء في جنيف رغم إلغاء الاجتماعات وإعطاء وقت لجهود واتصالات غريفيث الهادفة لإقناع الحوثيين بالحضور.

وكان المبعوث الأممي قد أبدى خلال جلسة مع الصحفيين تشككه من تمكن وفد الميليشيات من الوصول إلى جنيف يوم الغد.

يشار إلى أن المشاورات كان مقررا لها أن تنعقد اليوم إلا أن تخلف وفد الميليشيات عن الحضور أدى إلى تأجيل انطلاقها.

وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، قد كشف أمس الخميس، أن خلافات بين الحوثيين تحول دون مجيئهم للمشاورات في جنيف.

وقال اليماني، وهو رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات جنيف، رداً على سؤال لـ”العربية” إنه “لن ننتظر الحوثيين إلى ما لا نهاية في جنيف”.

وأكد اليماني أنه “لم نعط أي مهلة أو إنذار للطرف الآخر، هذا من مهمة المبعوث الأممي”، مارتن غريفيث.

وشدد على أن “طائرة الأمم المتحدة جاهزة في جيبوتي للانتقال إلى صنعاء، ونقل وفد الحوثيين”، معتبراً أن قضية نقل الجرحى “مشكلة مفتعلة”.

المصدر العربية