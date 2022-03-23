اليمن.. مقتل قائد عسكري كبير في عدن

أفادت ثلاثة مصادر أمنية وقناة تلفزيونية محلية بأن قائدا كبيرا بالجيش اليمني قُتل مع ثلاثة من مرافقيه في انفجار سيارة ملغومة في مدينة عدن الساحلية بجنوب البلاد.

وأوضحت المصادر أن اللواء “ثابت جواس” كان عائدا من زيارة شخصية عندما أصاب انفجار سيارته في إحدى ضواحي المدينة.

مصادر أمنية لفتت، من جهتها، الى إن سيارة مفخخة يقودها انتحاريان، استهدفت موكب قائد قاعدة العند العسكرية واللواء 131 مشاة، اللواء الركن ثابت جواس، ما أدى إلى مقتله على الفور، وعدد من مرافقيه، كما أصيب آخرون في الانفجار، فيما نجا مدير مديرية المضاربة العميد محمد عبد الله الصيني من التفجير الإرهابي.

ووقع التفجير الذي سُمع دويه في أنحاء متفرقة من عدن، بالقرب من محطة وقود وحاجز تفتيش لقوات الحزام الأمني في مدينة الخضراء التي تقع بين محافظتي لحج وعدن، ووتبع لحج “جنوب” إداريا.

وبحسب المصادر، تصاعدت ألسنة النيران جراء الانفجار الذي وقع في نقطة امنية بالمنطقة الخضراء وعلى بعد امتار من محطة لتوزيع المشتقات النفطية.

كذلك،أعلنت قناة تلفزيون عدن المستقلة وفاته، وبثت لقطات لسيارته وقد اشتعلت فيها النيران.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وجواس مناهض لجماعة الحوثي اليمنية منذ فترة طويلة، حيث خاض معارك مع الجماعة في معقلها الشمالي محافظة صعدة، حتى قبل أن تطيح بالحكومة المدعومة من السعودية من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

كما شارك في عمليات أسفرت عن طرد الحوثيين من محافظة لحج الجنوبية في عام 2015، وهو العام الذي تدخل فيه التحالف بقيادة السعودية في اليمن ضد الحركة المتحالفة مع إيران.