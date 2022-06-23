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اليمن.. مقتل 10 جنود على الأقل في هجومين منفصلين

منذ 13 دقيقة
جنود يمنيين

جنود يمنيين

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لقي عشرة جنود يمنيين على الأقل حتفهم في هجومين منفصلين يُعتقد أن عناصر من تنظيم القاعدة نفذوهما في جنوب البلاد، بحسب ما قال مسؤولون ووكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الأربعاء الواقع في 22 حزيران.

وقالت وكالة (سبأ) إن مسلحين هاجموا قافلة تابعة للقوات المدعومة من السعودية خلال ساعات الليل باستخدام قنابل على جانبي الطريق في محافظة أبين. وأضافت الوكالة أن ثلاثة جنود قتلوا فيما عُثر على جثتين أخريين.

وأوضحت وكالة الأنباء أن هجوما ثانيا استهدف وحدة عسكرية عند نقطة تفتيش أمني في مدينة عتق بمحافظة شبوة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء مما أسفر عن مقتل خمسة جنود. وأكد مسؤولان يمنيان لرويترز وقوع الهجومين.

وقال المسؤولان إن عدة أشخاص أصيبوا فيما.

ويأتي الهجومان وسط وقف لإطلاق النار أدى إلى تعليق الهجمات الجوية والبحرية والبرية والسماح بدخول الواردات إلى الموانئ البحرية، التي يسيطر عليها الحوثيون، وإعادة فتح مطار صنعاء بشكل جزئي. وتعد الهدنة أول اتفاق شامل يتم التوصل إليه في الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف ودفع اليمن إلى شفا مجاعة.

    المصدر :
  • رويترز

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