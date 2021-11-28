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اليمن.. مقتل 110 حوثيا في 15 عملية بمأرب والجوف

28 - نوفمبر - 2021
ميليشيا الحوثي

ميليشيا الحوثي

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، مقتل 110 عناصر من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إثر عمليات عسكرية في محافظتي مأرب والجوف باليمن خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف في بيان: “نفذنا 15 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية”.

وأضاف البيان أن “الاستهدافات دمرت 9 آليات عسكرية، وقضت على 110 عناصر إرهابية”.

وتشهد محافظة مأرب منذ مطلع فبراير الماضي قتالا متصاعدا بين الجيش اليمني للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة.

وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.

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