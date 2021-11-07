اليمن.. مقتل 138 حوثيا بغارات جوية للتحالف

قتل أكثر من 138 عنصرا من ميليشيات الحوثي في الساعات الأربع والعشرين الماضية، خلال غارات نفذها طيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في الجوبة والكسارة بمحيط مأرب، آخر معقل للحكومة الشرعية في شمال البلد الذي تمزقه الحرب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن بيان للتحالف، أنه جرى ”تنفيذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في الجوبة والكسارة خلال الساعات الـ 24 الماضية“.

وأضاف البيان، أن ”عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 من الآليات العسكرية والقضاء على 138 عنصرا إرهابيا“.

واستهدفت هذه الغارات، الجوبة التي تقع على بعد نحو 50 كلم جنوب مدينة مأرب والكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب المدينة الغنية بالنفط.

وتتواصل عمليات الكر والفر بين القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية المدعومة من قوات التحالف العربي، وميليشيات الحوثيين من الجهة الأخرى، في المناطق الجنوبية من محافظة مأرب، الخاضع مركزها لسيطرة القوات الحكومية.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية، أن ميليشيات الحوثي تمكنت، أمس السبت، من استعادة السيطرة على الأجزاء التي فقدتها لصالح القوات الحكومية، من معسكر ”أم ريش“، مقر قوات اللواء 117 مشاة، بمديرية الجوبة جنوبي المحافظة، بعد معارك عنيفة بين الطرفين، خلفت قتلى وجرحى، وشاركت فيها طائرات التحالف العربي.

وتزامنت المعارك التي شهدتها مديرية الجوبة جنوبا، مع معارك أخرى شهدتها مديرية صرواح، غربي المحافظة، بعد أن حاولت ميليشيات الحوثيين الهجوم على مواقع تقع تحت سيطرة القوات الحكومية في جبهتي ”المشجح والكسارة“، ما أدى إلى مواجهات عنيفة بين الجانبين.