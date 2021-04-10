اليمن.. مقتل 31 حوثياً في معارك مأرب

قالت مصادر يمنية، أن 53 شحصاً قتلوا بينهم 31 عنصراً من ميليشيات الحوثي، مع اشتداد المعارك في جبهتي الكسارة والمشجح في مدينة مأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك اندلعت مع محاولة الميليشيات الحوثية التقدم في مدينة مأرب، التي تحاول الميليشيات السيطرة عليها بعملية عسكرية واسعة أطلقتها الميليشيات في شباط الماضي.

تزامناً، أعلن التحالف الدولي شن طيرانه الحربي سلسلة غارات ضد مواقع تابعة للميليشيات الحوثية في محافظة حجة شمال اليمنن استهدف خلالها مقرا عسكريا للميليشيات وآليات وتعزيزات للحوثيين أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم على مواقع الجيش الوطني في مديريتي عبس ومستبأ التابعتين للمحافظة.

يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقتٍ سابق، تنفيذه لضربة استباقية ضد ميليشيات الحوثي، منتعت الأخيرة من استهداف مواقع في مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الجيش اليمني، مشيراً إلى أن قواته رصدت صاروخاً باليستياً كانت تستعد الميليشيات المدعومة إيرانياً لاطلاقه باتجاه المدينة النفطية.

كما أكد التحالف أنه استهدف الصاروخ ودمره في مكانه، قبل إطلاقه بوقتٍ قصير جداً، كما نشر التحالف مقطع فيديو يوثق العملية التي نفذتها قواته، معتبراً أن العملية العسكرية، التي تشنها الميليشيات في مأرب تُعرّض حياة الملايين من المدنيين للخطر، واصفا محاولة إطلاق الصاروخ الحوثي بأنه استمرار لاستهداف المدنيين الأبرياء.