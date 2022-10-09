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اليمن.. مقتل 6 جنود في هجوم يعتقد أنه للقاعدة في أبين

منذ 42 دقيقة
محافظة أبين

محافظة أبين

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قال متحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إن ستة جنود لقوا حتفهم، الأحد، في انفجار يعتقد أنه من تنفيذ تنظيم القاعدة في محافظة أبين بجنوب البلاد.

وأبلغ المتحدث محمد النقيب رويترز بأن الهجوم وقع في الطريق العام لمديرية مودية شرق أبين، إذ انفجرت عبوتين ناسفتين زرعتهما عناصر من القاعدة في أثناء مرور مركبة القوات، مما أسفر عن مقتل ستة جنود وإصابة اثنين آخرين.

وهذا أول هجوم على قوات الأمن هذا الشهر في أبين، بعد هجمات نفذها تنظيم القاعدة الشهر الماضي أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.

ووسع المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، الشهر الماضي وجوده في أبين، وقبلها في محافظة شبوة المجاورة، في خطوة قال إنها تهدف لمحاربة “التنظيمات الإرهابية”.

واستغل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومقره اليمن، الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لتعزيز نفوذه.

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