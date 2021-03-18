اليمن.. نجاة وزير الخدمة المدنية من محاولة اغتيال في عدن

نجا وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية بعدن، “عبد الناصر الوالي”، من محاولة اغتيال، تمت عبر عبوة ناسفة استهدفت موكبه، أثناء مروره على طريق العريش، بمديرية خور مكسر، صباح اليوم الخميس.

مصادر محلية أكدت أن الوزير لم يصب بأي أذى جراء التفجير، كما لم تقع أي إصابات في صفوف الأفراد المرافقين له، باستثناء وقوع خسائر مادية طفيفة في أحد الأطقم الأمنية المرافقة.

جاء ذلك، بعد ساعات على إسقاط طائرة مسيرة فوق قصر معاشيق، حسبما كشفت وسائل إعلام محلية.

يشار الى أن الأوضاع الأمنية في مدينة عدن، مقر الحكومة اليمنية ،شهدت بعض التوترات خلال الأيام الأخيرة، على وقع تردي الظروف المعيشية والخدمات، ما دفع بعدد من المتظاهرين إلى اقتحام قصر المعاشيق الرئاسي، يوم أمس الأربعاء.

كما تظاهر الآلاف من سكان المدينة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية، وتردي الخدمات وتأخر دفع المستحقات من رواتب ومعاشات، واتجه المتظاهرون صوب قصر معاشيق، حيث أطلقت النار في الهواء من قبل حراسة القصر في محاولة لثنيهم عن اقتحامه، فيما تمكن المتظاهرون من دخول القصر، مرددين هتافات “ثورة ثورة يا جنوب”، وعبارات منددة بالحكومة.

وفي شهر كانون الأول\ ديسمبر الماضي، وصلت الحكومة اليمنية الجديدة التي تضم 24 وزيرا، بالإضافة الى رئيسها “معين عبد الملك”، إلى عدن، المقر المؤقت للسلطة المعترف بها دوليا، بعد أيام من أدائها اليمين أمام الرئيس “عبد ربه منصور هادي”.