اليمن.. وفد الاتحاد الأوروبي يصل عدن لبحث فرص السلام

وصلت بعثة دبلوماسية تابعة للاتحاد الأوروبي إلى عدن، اليوم السبت، للقاء مسؤولين رسميين من الحكومة اليمنية.

ويضم الوفد سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء فرنسا وهولندا وبلجيكا والنرويج وألمانيا والسويد وإيرلندا وفنلندا.

وبحسب صحيفة عدن الغد المحلية، فإن البعثة الأوروبية وصلت على متن طائرة خاصة حطت في مطار عدن الدولي، ومن المتوقع أن تلتقي البعثة برئاسة الحكومة وعدد من قياداتها.

وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها لوفد أوروبي، منذ عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، قادمةً من السعودية، في 30 ديسمبر/كانون أول الماضي.

وتم تشكيل الحكومة الحالية في 18 ديسمبر الماضي، من 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض، الذي كان يهدف لإنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية السابقة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

​​​​​​​ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا.

وأودت الحرب بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.