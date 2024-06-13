اليمن يتلقى 300 مليون دولار دفعة من دعم سعودي للميزانية والرواتب

أكد رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اليوم الخميس 13 حزيران/يونيو 2024، وصول دفعة جديدة من منحة سعودية لدعم الموازنة العامة للدولة إلى البنك المركزي في مدينة عدن، وقالت مصادر إن المملكة أودعت حوالي 300 مليون دولار.

وقال العليمي على منصة إكس “الدفعة الجديدة سيكون لها أبلغ الأثر في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين ومواجهة الاحتياجات الخدمية والإنسانية المتزايدة”.

وذكرت ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم أن السعودية أودعت نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني كدفعة رابعة من المنحة السعودية البالغة 1.2 مليار دولار ومدتها عام، والتي بدأت في أغسطس آب إلى البنك الذي يقع مقره في عدن بجنوب اليمن.

يأتي ذلك في وقت تشهد قيمة العملة المحلية باليمن انخفاضا كبيرا ومتسارعا أمام الدولار والعملات الأجنبية‭‭ ‬‬ بمدينة عدن الساحلية ومحافظات جنوب اليمن وشرقه.

فقد تخطى سعر الدولار اليوم عتبة 1800 ريال للمرة الأولى في تاريخ البلاد وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية مما ينذر بكارثة اقتصادية وثورة جياع سبق وأن حذرت منها منظمات دولية ومحلية.

وتقود الرياض تحالفا عسكريا في اليمن يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ 2015 بعد أن أطاحت جماعة الحوثي بالحكومة من العاصمة صنعاء مما اضطرها لاتخاذ عدن مقرا لها.