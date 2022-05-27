اليمن يرحب باستثنائه من حظر تصدير القمح الهندي

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الجمعة بموافقة الهند على استثناء اليمن من قرار حظر تصدير القمح، وسط مخاوف من نفاد مخزون القمح في هذا البلد المصنف كأحد أفقر الدول العربية، مع ارتفاع أسعار الأغذية في العالم بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

وكتب وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك في حسابه على تويتر “‏أتقدم بشكرنا العميق للحكومة الهندية على التزامها بتقديم المساعدة للشعب اليمني، وقرارها بالسماح بتصدير ‎القمح إلى ‎اليمن”.

وأضاف “ستظل هذه المواقف في هذا الظرف الصعب محل تقدير الحكومة والشعب اليمني”.

كان اليمن قد طلب من الهند في 19 مايو أيار استثناءه من إجراءات حظر تصدير الحبوب الذي أعلنته مؤخرا بسبب موجة حارة قلصت الإنتاج المحلي، وذلك لتفادي تفاقم تدهور الأمن الغذائي فيه.

وحظرت الهند صادرات القمح بعد أيام قليلة من إعلانها توقع صادرات قياسية حجمها عشرة ملايين طن هذا العام، وذلك بعد أن اجتاحتها موجة حر شديدة أضرت بالمحصول مما دفع أسعار القمح المحلي لارتفاع هائل.

وحظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، المبيعات الخاصة الخارجية للقمح في 14 أيار، بعدما أضر ارتفاع حاد في درجات الحرارة بالمحصول، ودفع الأسعار المحلية للصعود إلى مستويات قياسية. وزادت أسعار القمح العالمية بعد القرار.

الى ذلك، قال جويال لدى سؤاله عما إذا كانت نيودلهي لديها أي خطط للسماح باستئناف الصادرات الخاصة: “هناك عدم استقرار في العالم حاليا، وإذا فعلنا ذلك (رفعنا الحظر) فلن يفيد سوى السوق السوداء ومكتنزي البضائع والمضاربين. ولن يساعد الدول المحتاجة فعلا”.

وفي مقابلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اعتبر المسؤول الهندي أنّ “الطريقة الأمثل لفعل ذلك هي من خلال اتفاقات بين الحكومات، حيث يمكننا أن نعطي قمحًا بأسعار معقولة للفقراء الأكثر احتياجا”.