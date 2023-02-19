اليمن يوقف تصدير الأسماك بعد شحها في الأسواق

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاحد، منع تصدير الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى الخارج، خاصة إلى السعودية وسلطنة عمان، بعد شحها في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها لمستويات غير مسبوقة.

وأصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري قرارا يقضي بحظر تصدير الأسماك الطازجة من جميع الاصناف إلى الخارج، كما قضى بمراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لتنفيذ القرار، من أجل تخفيف من الأعباء على المواطنين.

ومنح القرار أيضا التجار والمصدرين فترة أسبوع من تاريخ صدوره لتصريف منتجاتهم وتصديرها.

وأدى ارتفاع أسعار تلك الأصناف لزيادة معاناة السكان جراء موجة غلاء حاد ضربت معظم السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في البلاد بسبب انهيار قيمة العملة المحلية بعد الحرب بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وتشهد مدينة عدن، وهي عاصمة مؤقتة للحكومة، ومحافظات حضرموت وأبين وشبوة ومناطق أخرى في جنوب اليمن حاليا،أزمة كبيرة في المعروض من الأسماك مع اختفاء كثير من الأصناف وبالتالي ارتفاع أسعارها 100 بالمئة ليتراوح بعضها بين 12 و15 و20 ألف ريال يمني للكيلو الواحد (10-12-16 دولارا).

ويملك اليمن شريطا ساحليا يمتد لأكثر من 2500 كيلومتر، وهو غني بالأسماك والثروة البحرية. وتشير التقديرات والبيانات الرسمية إلى أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية كان يبلغ سنويا نحو 200 ألف طن قبل اندلاع الحرب مطلع 2015، ليتراجع إلى النصف بعد نشوبها.