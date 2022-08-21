اليمن.. 230 خرقا حوثيا للهدنة الأممية

أعلنت قوات الجيش اليمني الأحد، رصد 230 خرقا حوثيا للهدنة الأممية خلال الـ24 ساعة الماضية على 7 محاور قتالية، ما خلف قتلى وجرحى بين الجيش.

وتصدت قوات الجيش اليمني لهجوم بري عنيف شنته مليشيات الحوثي باتجاه مواقع عسكرية شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف، شمالي شرقي البلاد، وفقا بيان للمركز الإعلامي للجيش اليمني.

وقال البيان، إن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت 230 خرقاً للهدنة الأممية خلال 24 ساعة من يومي (19- 20 أغسطس/آب) في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وبحسب البيان فإن مليشيات الحوثي انتهكت الهدنة بمعدل 113 خرقا في جبهات الساحل الغربي، فيما سجل 40 خرقا غرب حجة، و36 في محور تعز، و26 بمأرب، و10 خروقات في جبهات الجوف، و5 خروقات على محوري الضالع وصعدة.

وخلفت انتهاكات مليشيات الحوثي قتيل بصفوف الجيش اليمني ونحو 11 مصابا في خروقات استخدم فيها الانقلابيون المدفعية الثقيلة والقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، طبقا للبيان.

وفي الصدد، واصلت طائرات مسيرة لمليشيات الحوثي في الهجوم لليوم الثاني على التوالي على مواقع القوات الجنوبية شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

واستهدف القصف المدفعي للحوثيين “تباب عثمان في قطاع الفاخر” و”حبيل العبدي” و”باب غلق” شمالي قعطبة، وفق بيان للقوات الجنوبية وصل “العين الإخبارية” نسخة منه.

وبحسب البيان فقد أسفرت هجمات مليشيات الحوثي عن إصابة جندي على الأقل فيما دمرت القوات الجنوبية دراجتين ناريتين للمليشيات الانقلابية.

في السياق ذاته، انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 921 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس /آب 2022 زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف المحافظات.

وأوضح المركز ، في بيان له، بان الألغام المنزوعة منها 51 لغماً مضاداً للأفراد، و276 لغماً مضاداً للدبابات، و590 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة ليرتفع عدد الألغام التي نُزِعت حتى الآن خلال شهر أغسطس/آب إلى 2.542 لغما.

وأشار إلى أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” بلغت 354 ألفًا و857 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.

وترتكب مليشيات الحوثي خروقات يومية تصل إلى نحو 50 انتهاكا يوميًا وبحسب الحكومة اليمنية فأن هذه الخروقات أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 1100 مدنيا وعسكريا وذلك منذ دخول الهدنة الإنسانية.

وتسري في اليمن هدنة إنسانية دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي وجددت مرتين لمدة شهرين، إذ استوفت الحكومة المعترف بها والتحالف العربي تنفيذ بنودها بما فيه قرار وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، فيما تتنصل مليشيات الحوثي عن تنفيذ تعهداتها.