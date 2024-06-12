اليمين المتطرف يحقق مكاسب في انتخابات البرلمان ويثير المخاوف السياسية

مع نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي كشفت عن تقدم ملحوظ لأحزاب اليمين المتطرف في عدة دول أوروبية، عبر مواطنو الاتحاد الأوروبي عن قلقهم وخوفهم من تأثير هذه التطورات على المشهد السياسي والاجتماعي في القارة العجوز.

وأكدت نتائج الانتخابات التي أجريت في الفترة من 6 إلى 9 يونيو/ حزيران لتحديد الإدارة المقبلة للاتحاد لمدة خمس سنوات في 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، الاتجاهَ اليميني الذي لوحظ أنه يتصاعد في أوروبا منذ فترة طويلة.

واستطاع اليمين المتطرف، الذي أظهر نفسه في الانتخابات الوطنية في السنوات الأخيرة، أن يترك بصماته على انتخابات البرلمان الأوروبي.

المواطن الألماني لوتز كوبن قال في لقاء مع الأناضول، الثلاثاء، “أنا قلق، لم يعجبني أن الكثير من الناس صوتوا لصالح اليمين. أعتقد أن هذا أمر خطير بعض الشيء”.

وفي إشارة إلى تاريخ ألمانيا، قال كوبن: “انظروا إلى التاريخ، لدينا تاريخ سيئ جدا مع الجناح اليميني”.

أما سايمون أوسلر فقال: “أعتقد أنه علينا أن نفهم سبب تصويت الناس بالطريقة التي يصوتون بها. الناس يجهرون بأنهم غير راضين عن الطريقة التي تسير بها الأمور”.

من جانبها قالت المواطنة الفرنسية ألكسندرا ليفينهيك: “أخشى أن يكون هناك الكثير من مؤيدي اليمين المتطرف في فرنسا”.

وأعربت داريا ماليفكا وهي من أصل أوكراني عن أسفها لزيادة دعم اليمين المتطرف.

وقالت: “الأحزاب اليمينية المتطرفة لها علاقة مباشرة بروسيا بوتين والحرب في أوكرانيا”.

وحققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي الأحد، في صعودها إلى المراكز الأولى وخاصة في فرنسا وإيطاليا والنمسا.

ونتيجة لذلك حل الرئيس الفرنسي الأحد، الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، ودعا إلى انتخابات مبكرة بعد أن ألحق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف هزيمة ثقيلة بمعسكره في الانتخابات.