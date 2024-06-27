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الين الياباني يسجل أكبر انخفاض أمام الدولار خلال 38 عاماً.. والسلطات تتحرك

منذ 29 دقيقة
الدولار الأمريكي والين الياباني

الدولار الأمريكي والين الياباني (رويترز)

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قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي (الخميس 27-6-2024) إن سلطات البلاد ستتخذ إجراءات ضرورية بشأن العملات، مما يشير إلى استعدادها للتدخل في سوق سعر الصرف بعد تراجع الين إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار هو الأدنى منذ 38 عاما.

وقال سوزوكي للصحفيين “من المفضل أن تتحرك أسعار الصرف بشكل مستقر. التحركات السريعة الأحادية غير مرغوب فيها. وعلى وجه الخصوص، نشعر بقلق عميق بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد”.

وأضاف “نراقب التحركات باهتمام كبير، ونحلل العوامل وراء التحركات، وسنتخذ الإجراءات اللازمة”.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي اليوم إن طوكيو ستتخذ الإجراء “المناسب” ضد التحركات المبالغ فيها للعملة. ورفض التعليق على مستويات الين وما إذا كانت السلطات ستتدخل.

بلغ سعر الين 160.52 مقابل الدولار اليوم، ليكون بعيدا بعض الشيء عن قاع 38 عاما عند 160.88 الذي سجله أمس الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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