الين الياباني يهوي لأدنى مستوى في 24 عاما أمام الدولار الأمريكي

هوى الين الياباني إلى أدنى مستوى في 24 عاما أمام الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء وسط تناقض صارخ بين السياسة النقدية الشديدة التيسير التي ينتهجها بنك اليابان المركزي وتصميم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على زيادات نشطة في أسعار الفائدة لكبح تضخم جامح.

وهبط الين 1.1 بالمئة إلى 136.455 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 1998، وموسعا خسائره التي أفقدته بالفعل أكثر من 18 في المئة من قيمته أمام العملة الخضراء هذا العام.

وجاءت تراجعات الين بعد أن بدد بنك اليابان المركزي يوم الجمعة أي توقعات بتغيير في السياسة النقدية وواصل الوقوف وحيدا بين البنوك المركزية الكبرى الأخرى في التعهد بسياسة نقدية شديدة التيسير.

وهبط الين أيضا 1.3 بالمئة أمام العملة الأوروبية إلى 143.78 لليورو، وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو حزيران.

من جهة أخرى صعد المؤشر “نيكي” الياباني بقوّة الثلاثاء بعد تراجعه لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع ترحيب المستثمرين بارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية والإقبال على شراء الأسهم المتراجعة المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وأنهى “نيكي” معاملات اليوم مرتفعاً 1,84 في المئة ليغلق عند 26246,31 نقطة بعدما صعد بما يصل إلى 2,5 في المئة خلال الجلسة. وفي بداية الأسبوع تراجع “نيكي” إلى 25520,23 نقطة لأوّل مرّة منذ 16 آذار.

وصعد المؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً 2,05 في المئة إلى 1856,2 نقطة.

وتعافت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بعد انخفاضها أمس الإثنين. وزاد سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 3,42 في المئة في حين صعد سهم “إيه.إن.إيه هولدنغز” 2,88 في المئة.

وكانت أسهم التكنولوجيا ضمن الأكثر ربحاً، إذ قفز سهم “سوني” 3,99 في المئة في حين زاد سهم مجموعة “سوفت بنك” الاستثمارية 2,88 في المئة.

كما صعد سهم طوكيو إلكترون المصنعة للشرائح الإلكترونية 2,55 في المئة وارتفع سهم “أدفانتست” 2,35 في المئة.

وكان قطاع الطاقة الأفضل أداء على المؤشر “نيكي” وارتفع 3,74 في المئة مدعوماً بصعود أسعار النفط.