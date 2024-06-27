الين قرب أدنى مستوى في 38 عاماً

تحرك الين حول أدنى مستوى في 38 عاما الخميس وظل قرب 160 للدولار مما أبقى الأسواق على ترقب لأي مؤشر على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وقلص الدولار بعض مكاسبه التي سجلها في الجلسة السابقة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قليلا لكن الدولار ظل قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع مقابل سلة من عملات منافسة.

وارتفع الين 0.3 بالمئة إلى 160.33 للدولار في التداولات الآسيوية معوضا بعض خسائره بعد أن تراجع إلى 160.88 أمس الأربعاء وهو أدنى مستوى منذ 1986.

وهبطت العملة اليابانية نحو اثنين بالمئة في هذا الشهر و12 بالمئة في هذا العام حتى الآن مقابل الدولار إذ استمر الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان في الضغط على الين بالحفاظ على جاذبيته لتنفيذ عمليات مضاربة باقتراض المستثمرين بعملة بسعر فائدة منخفض واستثمار العائد في أصول ذات عوائد مرتفعة.

وأقلق التراجع الأحدث للين المستثمرين الذين يترقبون التدخل المحتمل من طوكيو بعد أن أنفقت السلطات 9.79 تريليون ين (60.94 مليار دولار) في نهاية أبريل نيسان وأوائل مايو أيار لدفع الين للارتفاع خمسة بالمئة عن أدنى مستوى وقتها في 34 عاما الذي بلغ 160.245.

وابتعد الجنيه الإسترليني عن أدنى مستوى في أكثر من شهر سجله الجلسة السابقة وارتفع 0.13 بالمئة إلى 1.2638 دولار. كما صعد اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.0693 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 105.92 عن أعلى مستوى في قرب شهرين وهو 106.13 الذي سجله في الجلسة السابقة بدفعة من زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وزاد الدولار الأسترالي 0.23 بالمئة إلى 0.6663 دولار أمريكي مستفيدا من دفعة أمس الأربعاء بسبب زيادة صادمة في التضخم. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.6088 دولار أمريكي.