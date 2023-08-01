الين يتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

تراجع الين الياباني مجددا إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، الثلاثاء، في وقت يقيم فيه المتداولون الخطوات التي أعلنها بنك اليابان الأسبوع الماضي لتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد، بينما انخفض الدولار الأسترالي قبل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي الخاص بأسعار الفائدة.

وخاض الين رحلة محفوفة بالمخاطر منذ يوم الجمعة عندما اتخذ بنك اليابان خطوة أخرى نحو تحول بطيء يبتعد به عن عقود من التحفيز النقدي الهائل، قائلا إنه سيعرض شراء سندات حكومية يابانية لأجل عشر سنوات بعائد 1.0 بالمئة في عمليات ذات عائد ثابت بدلا من العائد السابق البالغ 0.5 بالمئة.

ولامست العملة اليابانية أدنى مستوى لها عند 142.80 ين للدولار. ووصلت في أحدث تداول إلى 142.66 ين مقابل الدولار بانخفاض 0.26 بالمئة. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات أمس الاثنين إلى أعلى مستوى في تسع سنوات، مما دفع البنك المركزي إلى إجراء عمليات شراء إضافية للحد من ارتفاعه.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.059 بالمئة إلى 101.93 نقطة مقتربا من ذروة جديدة في ثلاثة أسابيع. وتراجع المؤشر واحد بالمئة في يوليو.

في الوقت نفسه، جرى تداول الجنيه الإسترليني آخر مرة عند 1.2827 دولار بانخفاض 0.08 بالمئة خلال اليوم بعدما ارتفع 1.1 بالمئة في يوليو تموز.

وانخفض اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0986 دولار بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.14 بالمئة إلى 0.620 دولار.