الين يتراجع بعد ارتفاع عزاه متعاملون لتدخل السلطات

تخلى الين عن مكاسب سجلها في التعاملات المبكرة الخميس وعكس اتجاهه بعد ارتفاع مفاجئ مقابل الدولار خلال الليل سارع متعاملون ومحللون إلى إرجاعه لتدخل من جانب السلطات اليابانية.

وارتفع الدولار 0.9 بالمئة إلى 155.98 ين، بعد تغير سعر الصرف في وقت متأخر أمس الأربعاء من مستوى 157.55 تقريبا إلى 153 خلال نحو 30 دقيقة.

وجاء التحرك الحاد خلال الليل في فترة هدوء بالأسواق إذ أنه جاء بعد إغلاق وول ستريت وبعد ساعات من اختتام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماع السياسة النقدية وإشارة رئيس المجلس جيروم باول إلى أن بقاء التضخم مرتفعا يعني أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون قريبا.

وتواصلت رويترز مع نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية ماساتو كاندا الذي يشرف على سياسة العملة وقال إنه ليس لديه تعليق بشأن ما إذا كانت اليابان تدخلت في السوق.

وارتفع الدولار بأكثر من عشرة بالمئة مقابل الين منذ بداية العام. وتبلغ الفجوة بين عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في البلدين 376 نقطة أساس. وساعد ذلك على صعود الدولار لأعلى مستوياته في 34 عاما عند 160.245 ين يوم الاثنين وأعقبه انخفاض حاد أشارت بيانات رسمية إلى أنه يرجع إلى تدخل ياباني بإجمالي نحو 35 مليار دولار.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو وأربع عملات رئيسية أخرى 0.07 بالمئة إلى 105.78 اليوم الخميس بعد تراجع بنسبة 0.56 أمس الأربعاء من أعلى مستوياته في ستة أشهر تقريبا.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو وظل عند 1.071025 دولار بعد صعوده 0.45 بالمئة في الجلسة السابقة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2530 دولار بعد ارتفاعه 0.28 بالمئة في اليوم السابق.

وكان الدولار متراجعا بالفعل قبل قفزة الين، بعد أن أكد باول تمسك البنك بسياسة التيسير حتى لو تأخر التوقيت.