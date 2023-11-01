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الين يتوقف عن التراجع بعد تحذيرات أكثر حدة بالتدخل

منذ 4 دقائق
الين الياباني

الين الياباني

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توقف الين الياباني الأربعاء عن التراجع بعد تجدد التهديدات بتدخل الدولة في الأمر ومع تحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماع سياسات يعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم الأربعاء 1\11\2023.

ومن المتوقع بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كما هي لكن نشر تفاصيل تتلق بإعادة تمويل سندات الخزانة قد تؤثر على سوق السندات.

وبعد أن تراجع بنسبة 1.7 بالمئة أمس الثلاثاء 31\10\2023 لأدنى مستوى في عام مسجلا 151.74 للدولار، استقر الين عند 151.32 في التعاملات الآسيوية بعد تصريحات جاءت أكثر حدة من المعتاد من ماساتو كاندا نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية.

وقال كاندا للصحفيين في طوكيو “يبدو أن التعاملات المبنية على تكهنات عي أكبر عامل وراء تحركات العملة مؤخرا، مضيفا أن السلطات “مستعدة” للتدخل.

واتسمت باقي تحركات العملات الأخرى بالمحدودية، لكن الدولار النيوزلندي تراجع 0.3 بالمئة إلى 0.5808 دولار أمريكي ويقترب من أدنى مستوى في عام إذ رسخت بيانات توظيف جاءت أقل من المتوقع تكهنات بأن عمليات رفع سعر الفائدة وصلت لنهايتها.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.2125 دولار أما اليورو، الذي تضرر بأرقام نمو أوروبية جاءت مخيبة قليلا للآمال، فقد تراجع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.0567 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6630 دولار أمريكي. وهبط اليوان الصيني قليلا إلى 7.3190 للدولار. وارتفع قليلا مؤشر الدولار الأمريكي مسجلا 106.75.

    المصدر :
  • رويترز

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