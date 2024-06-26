الين يسجل أدنى مستوى في 38 عاما مقابل الدولار

هبط الين اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أواخر عام 1986 وسط فجوة كبيرة في سعر الفائدة بين الاقتصادين مما جعل الأسواق في حالة تأهب بحثا عن إشارات على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

ولامس الدولار 160.63 ين في أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول عام 1986. وارتفعت العملة الأمريكية 0.5 بالمئة إلى‭160.455 ‬‬ ين في أحدث التداولات.

وواصل سعر الفائدة المنخفض في اليابان مقارنة بالولايات المتحدة الضغط على الين، إذ بلغ العائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات 1.03 بالمئة اليوم الأربعاء، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.304 بالمئة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، بنحو 0.2 بالمئة إلى 105.92 نقطة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة لمعرفة ما إذا كانت ضغوط الأسعار في الاقتصاد تسير في الاتجاه الصحيح.

والمؤشر هو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لقياس التضخم.

وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0686 دولار بعدما أشار أحد صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من الفرص لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري.

وتسارع التضخم في أستراليا إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في مايو أيار مما زاد القلق حيال رفع أسعار الفائدة ليصعد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6659 دولار في أحدث التداولات.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.2646 دولار مع ارتفاع قيمة العملة الأمريكية.

ويتعرض اليوان أيضا لضغوط بسبب استمرار قوة الدولار. وتراجعت العملة الصينية إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر اليوم الأربعاء عند 7.2671 يوان للدولار.