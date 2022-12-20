الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الين يسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار

منذ 7 دقائق
الين الياباني

الين الياباني

A A A
طباعة المقال

سجل الين أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار الثلاثاء، بعدما فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق برفض تعديل سياسة التحكم في منحنى العوائد وتوسيع النطاق التجاري لعوائد السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام.

وسجل الدولار في أحدث تداول هبوطا بنسبة 3.5 بالمئة عند 132.25 ين، وكانت أدنى مستوياته عند 132 ين، وهو مستوى شهده الدولار في منتصف أغسطس\آب.

وقفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام بنسبة 0.46 بالمئة صعودا من الحد الأقصى السابق عند 0.25 بالمئة، كما رفعت عوائد وزارة الخزانة المساوية لها أيضا، إذ قفزت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل عشرة أعوام بنسبة 3.711 بالمئة هذا الشهر.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.6 بالمئة إلى 103.99، وهو مستوى بين نطاق تداوله لهذا الشهر ما بين 103.44 و105.90، ويقيس المؤشر قوة العملة الأمريكية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، ومن بينها اليورو والجنيه الإسترليني.

وكانت مكاسب الين كبيرة، إذ تعثر اليورو بنسبة 3.3 بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر\أيلول عند 140.17 ين، وانخفض الجنيه الإسترليني أيضا بنحو 3.4 بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ 12 أكتوبر\تشرين الأول عند 160.34 ين.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2 بالمئة عند 1.0628 دولار وزاد الجنيه الإسترليني أيضا بنسبة 0.07 بالمئة ليصل إلى 1.2154 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الجبهة الساخنة شرق أوكرانيا.. زيلينسكي يزور "باخموت"
رامي مخلوف
رامي مخلوف للسوريين: حدث كبير سيتحدث عنه العالم وسيبهركم
انفجار بإيران- أرشيفية
انفجار غامض بمحطة غاز جنوب غرب إيران

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

هدف ميسي الذي أثار الجدل
كأس العالم قطر ٢٢
مفاجأة مدويّة تهزّ "المونديال".. الأرجنتين تُوّجت بـ "هدف غير شرعي"!
كأس العالم قطر ٢٢
نيمار يغرد بصورة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم
رامي عياش وزوجته داليدا
بالفيديو.. رامي عياش يستقبل مولودته الجديدة