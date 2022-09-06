الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
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الين يهبط لأدنى مستوى في 24 عاما

منذ 8 دقائق
الدولار الأمريكي والين الياباني

الدولار الأمريكي والين الياباني (رويترز)

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التقط الدولار أنفاسه، الثلاثاء، بعد ارتفاع حاد لكنه بلغ أعلى مستوياته في 24 عاما مقابل الين الياباني الحساس لتحركات أسعار الفائدة، مع تشديد السياسة النقدية الأمريكية واتساع الفجوة مع أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان.

وهوى الين إلى 140.97 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1998، وتم تداوله في أحدث المعاملات عند 140.91 مقابل الدولار.

وقال جالفين شيا، محلل الأسواق الناشئة في ناتوست ماركتس “بعدما رأينا كسر حاجز 140…الزخم يميل نحو ضعف الين”.

وتراجعت العملة الأمريكية بشكل طفيف من أعلى مستوياتها مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، على الرغم من أن مخاوف الركود وأزمة الغاز حدت من صعود العملتين.

وارتفع اليورو 0.36 بالمئة إلى 0.99605 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في عقدين عند 0.9876 دولار أمس الاثنين مع تزايد الاحتمالات بقضاء فصل الشتاء بدون الغاز الروسي.

وأوقفت روسيا تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى أجل غير مسمى، وألقت باللوم في البداية على تسرب نفطي في محطة ضغط، لكنها ربطت وقف التدفقات أمس الاثنين بالعقوبات التي فرضها الغرب.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.54 بالمئة عند 1.1585 مقابل الدولار، بعد أن انزلق إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف العام عند 1.1444 دولار أمس الإثنين.

وتراجع مؤشر الدولار 0.02 بالمئة إلى 109.58 بعد ارتفاعه إلى 110.27 أمس الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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