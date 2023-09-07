اليوان الصيني ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ عام 2007

انخفض اليوان المحلي إلى أدنى مستوى له منذ 16 عامًا مقابل الدولار، مع تزايد التشاؤم تجاه الاقتصاد الصيني والأسواق المالية.

وانخفضت العملة الصينية بنحو 0.2% إلى 7.3294 للدولار وانخفضت بنفس الحجم في السوق الخارجية، وجاء الضعف حتى بعد أن حدد بنك الشعب الصيني سعر الفائدة المرجعي اليومي عند مستوى أقوى من المتوقع لليوم 54 على التوالي يوم الخميس، وهي أطول سلسلة منذ أن بدأت بلومبرغ مسحًا لتقديرات ما يسمى بالتثبيت في عام 2018.

تحت وطأة التوقعات الاقتصادية القاتمة على نحو متزايد في الصين والاختلاف في السياسات مع الولايات المتحدة، انخفض اليوان المحلي بشكل خطير بالقرب من النهاية الضعيفة لنطاقه التجاري البالغ 2٪. هذا هو الحال حتى في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تعزيز العملة من خلال مطالبة البنوك المملوكة للدولة ببيع الدولارات مع تشديد السيولة في الخارج للضغط على الرهانات القصيرة.

ولا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت هذه الأدوات ستغير قواعد اللعبة في غياب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشدداً أو انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولا يزال يتعين الرد على المستوى الذي يكمن فيه خط الصين في الرمال لضعف اليوان، حيث تفوق فوائده المحتملة للاقتصاد مخاطر دوامة التدفقات الخارجية المزعزعة للاستقرار.

تظل الشكوك قائمة فيما إذا كانت مثل هذه الأدوات تغير قواعد اللعبة في غياب الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشددًا أو انتعاشًا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولا يزال يتعين الرد على المستوى الذي يكمن فيه خط الصين في الرمال لضعف اليوان، حيث تفوق فوائده المحتملة للاقتصاد مخاطر دوامة التدفقات الخارجية المزعزعة للاستقرار.

قال تومي وو، كبير الاقتصاديين الصينيين في Commerzbank AG: “من المرجح أن يظل اليوان تحت ضغط كبير قبل أن يجد النمو الاقتصادي أرضية وسيواصل بنك الشعب الصيني الدفاع عن اليوان. ومع ذلك، قد لا يرسم خطًا محددًا في الرمال. ومن المرجح أن يكون هدف بنك الشعب الصيني هو إبطاء انخفاض قيمة اليوان، بدلا من الدفاع عن المستوى المطلق”.

وسط قوة واسعة النطاق في العملة الأمريكية، انخفض اليوان بما يقرب من 6٪ هذا العام، على الرغم من أنه كان أفضل حالًا مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وانخفض مقياس العملة الصينية مقابل سلة من نظرائها التجاريين بنحو 2٪.

يقوم بنك الشعب الصيني بالبحث بشكل أعمق في صندوق أدواته لاتخاذ تدابير الدعم، ولكن آثارها التأشيرية تتفوق عليها البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال والرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول. وقالت بكين إنها ستعزز المعروض من العملات الأجنبية في سوقها المحلية الأسبوع الماضي، وباع البنك المركزي سندات في هونج كونج في أغسطس لاستنزاف السيولة الخارجية – وكلا الطريقتين لمساعدة اليوان.

وقالت بيكي ليو، رئيسة الإستراتيجية الكلية للصين في بنك ستاندرد تشارترد في هونغ كونغ: “نرى احتمالًا أكبر لتكثيف إجراءات مواجهة التقلبات الدورية على المدى القريب. ولكن بالنظر إلى أن هذه الجولة من الضعف مدفوعة في المقام الأول بقوة الدولار ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التوسع في الاختلاف في السياسة النقدية بين الصين والولايات المتحدة، فإن مثل هذه التدابير لن تؤدي إلا على الأرجح إلى الاستقرار بدلاً من ارتفاع قيمة اليوان”.

ويرى بعض الاستراتيجيين أن الصين من غير المرجح أن تفعل أي شيء جذري للغاية لعكس الاتجاه الضعيف لليوان.

وقال براد بيكتل من جيفريز: “إن ثبات الدولار مقابل اليوان فوق 7.30 على الرغم من الانخفاض الكبير يشير إلى أن الضغط لا يزال أعلى… سيحاول بنك الشعب الصيني بالتأكيد عدم وقوع حدث كبير لتخفيض قيمة العملة لأنه يدمر فكرة استقرار اليوان، واليوان كعملة تجارية، وعملة احتياطية محتملة وما إلى ذلك”.