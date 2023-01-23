اليورو يتفوق على الدولار.. أعلى مستوى في 9 أشهر

وصل اليورو، الاثنين، إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر أمام الدولار، إذ قوبلت تصريحات تشير لاتجاه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة بتوقعات السوق بنهج أقل تشددا من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ووصل اليورو إلى 1.0927 دولار متخطيا ذروة بلغها مؤخرا عند1.08875 دولار، ليتم تداوله عند أعلى مستوى منذ أبريل نيسان من العام الماضي.

وساعده في ذلك تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس كنوت الذي قال إن أسعار الفائدة سترتفع 50 نقطة أساس في كل من فبراير شباط ومارس آذار وستستمر في الارتفاع في الأشهر التالية.

وقالت جين فولي مسؤولة استراتيجية الصرف الأجنبي في رابوبنك إن اليورو يتلقى دعما أيضا من تراجع مخاوف التضخم بسبب هبوط أسعار الغاز الطبيعي.

وتابعت “تنامي الثقة في النظرة المستقبلية للاقتصاد أو على الأقل إزاحة جانب كبير من التشاؤم من أسباب دعم اليورو… وعلاوة على ذلك، يبدو أن المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة لحد ما”.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى ما يصل إلى 1.24475 دولار وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات المنافسة من بينها اليورو والجنيه الإسترليني مسجلا 101.73 وهو ما يبعد قليلا فحسب عن قاع ثمانية أشهر عند 101.510.

لكن الدولار تمكن رغم ذلك من الصمود أمام الين بعد أن تحدى بنك اليابان ضغوط السوق للتراجع عن سياسته فائقة التيسير المتعلقة بالسندات. وزاد الدولار 0.2 بالمئة مسجلا 129.875 ين بعد تقلبات شديدة الأسبوع الماضي بين 127.22 و 131.58.