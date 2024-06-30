اليورو يرتفع بعد فوز اليمين المتطرف في فرنسا بالجولة الأولى

ارتفع اليورو بعد أن فاز حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف الذي تنتمي إليه السياسية مارين لوبان بالجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا على الرغم من أن النتائج النهائية لن تعلن قبل أسبوع.

وفتح اليورو جلسة التعاملات الآسيوية لليوم الجديد، الاثنين في منطقة آسيا والمحيط الهادي، على ارتفاع بنحو 0.1 بالمئة ليجري تداوله عند 1.0724 دولار.

أبدى جوردان بارديلا، السياسي البارز في تيار اليمين المتطرف بفرنسا، (الأحد 30-6-2024) استعداده لتولي منصب رئيس الوزراء إذا فاز حزب التجمع الوطني الذي ينتمي إليه بأغلبية مطلقة بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل.

وأضاف بارديلا “سأكون رئيس وزراء ‘يؤمن بالتعايش’، أحترم الدستور ومنصب رئيس الجمهورية، لكن لن أتنازل عن السياسات التي سننفذها”.

ويتجه حزب التجمع الوطني على ما يبدو للفوز بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

في سياق متصل، قالت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف في فرنسا إن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون “قُضي عليه تقريبا” خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، التي تقدم فيها حزبها بحصوله على نحو 34 بالمئة من الأصوات.